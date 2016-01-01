Екатерина Осадчая в образе елочки, Дмитрий Монатик в окружении бабушек-фанаток: что нас ждет на новогоднем карнавале «Светской жизни»

А я задалась вопросом: это же, наверное, невероятно дорого – все эти костюмы, декорации, праздничный антураж. И продюсеры таки подтвердили все мои предположения.

– Под каждый номер артиста наша креативная группа придумывает постановку, создает декорации и шьет костюмы для всей группы на сцене, – рассказывает один из продюсеров. – Это самый существенный объем работы и затрат. Но именно такой подход, внимание к деталям позволяют нам видоизменить артистов и сделать их появление на экране эффектным и интересным. Да и к декорациям всей студии мы подходим крайне тщательно и щепетильно: живые елки, тысячи гирлянд, огромный экран, максимально натурально выглядящий снег – все выбираем не бутафорское, а значит, недешевое.

Конечно, все это не зря. Вы помните, какой шикарный праздник был в прошлом году? Так вот в этом будет ничуть не хуже! Первой новогоднюю студию Осадчей посетит победительница года – певица Джамала. На сцену она спустится прямо с неба на огромных часах, чтобы спеть свою украинскую версию международного рождественского хита Jingle Bells. «Светская жизнь» в долгу не осталась и приготовила для певицы сюрприз – ее поприветствуют яркие победители Евровидения разных лет – от Александра Рыбака до Кончиты Вурст.