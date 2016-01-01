Екатерина Осадчая в образе елочки, Дмитрий Монатик в окружении бабушек-фанаток: что нас ждет на новогоднем карнавале «Светской жизни»

– Это совершенно эксклюзивный наряд, – рассказала о своем новогоднем образе Катя Осадчая. – Елочкой я еще не была, но мне понравилось. Кстати, наряд получился высокотехнологичным: чтобы платье переливалось огнями, наши стилисты вмонтировали в него настоящую гирлянду!
А я задалась вопросом: это же, наверное, невероятно дорого – все эти костюмы, декорации, праздничный антураж. И продюсеры таки подтвердили все мои предположения.
– Под каждый номер артиста наша креативная группа придумывает постановку, создает декорации и шьет костюмы для всей группы на сцене, – рассказывает один из продюсеров. – Это самый существенный объем работы и затрат. Но именно такой подход, внимание к деталям позволяют нам видоизменить артистов и сделать их появление на экране эффектным и интересным. Да и к декорациям всей студии мы подходим крайне тщательно и щепетильно: живые елки, тысячи гирлянд, огромный экран, максимально натурально выглядящий снег – все выбираем не бутафорское, а значит, недешевое.
Конечно, все это не зря. Вы помните, какой шикарный праздник был в прошлом году? Так вот в этом будет ничуть не хуже! Первой новогоднюю студию Осадчей посетит победительница года – певица Джамала. На сцену она спустится прямо с неба на огромных часах, чтобы спеть свою украинскую версию международного рождественского хита Jingle Bells. «Светская жизнь» в долгу не осталась и приготовила для певицы сюрприз – ее поприветствуют яркие победители Евровидения разных лет – от Александра Рыбака до Кончиты Вурст.
Другим звездным гостям студии тоже достанется: они будут проходить разнообразные праздничные испытания. Ольга Полякова, например, задекларирует свое имущество и подсчитает метраж всей своей недвижимости, Дзидзьо наколядует мешок колбасы, группа «ТіК» осыплет студию деньгами для стабилизации гривни в новом году, Дмитрий Монатик закружит в зажигательном танце своих фанаток-бабушек, а девушки из группы «ВИА Гра» покажут, какими были секс-символы 40 лет назад и преобразятся в героинь фильма «Ирония судьбы».
Конечно, и сама Екатерина Осадчая в Новый год подводит итоги уходящего 2016-го. А ей и «Светской жизни», знаете ли, есть что вспомнить. Ну и планов на будущее – хоть отбавляй.
– В этом году «Светская жизнь» попробовала много новых форматов: были и тематические сюжеты, главных ньюсмейкеров мы приглашали на разговор в нашу студию, – говорит Осадчая. – В дальнейшем мы надеемся развивать направление концертных постановочных студийных шоу. Так как для нас стало приятным открытием то, как герои нашей программы проявляются в условиях концертного шоу. Дать интервью на светском мероприятии – это одно, а согласиться на рискованные эксперименты с собственным имиджем, песнями и номерами – совсем другое, для этого нужны выдержка, концентрация и высокий профессионализм. Нам нравится подбирать материал не только из свежего творчества артистов, но и из их прошлых хитов, придумывать особенные песни. В нынешнем новогоднем карнавале новое звучание будет у песни Ирины Билык «Ангел». До этого (на шоу в честь десятилетия «Светской жизни») специально для песни Билык «Пригадай» мы создали новый ремикс. А еще мы видим потенциал в необычных дуэтах, как, например, совместная песня Дзидзьо и Оли Поляковой на карнавале в прошлом году. Нам нравится работать над украинским материалом, делая из него зрелищное шоу. Так что постараемся порадовать зрителей и в этот раз концертами, причем не только новогодней тематики.
Я еще не удержалась и спросила, кто же из гостей студии больше всех впечатлил саму ведущую. Мне ведь ох как не терпится еще до выхода «Светской жизни» в эфир все разведать и вам рассказать.
– Нас всех порадовало то, с каким профессионализмом и энтузиазмом подошла к нашему шоу Джамала, – призналась Екатерина Осадчая. – Специально для того, чтобы спеть у нас в эфире всем известный хит Jingle Bells, она создала авторскую аранжировку, написала к нему украинский текст и блистательно исполнила его вживую со своим бэндом! В итоге поучился один из самых ярких номеров, которые только можно увидеть на нашем телевидении. Я уверена, что эта украиноязычная композиция станет новогодним хитом в Украине на долгие годы. А еще уровнем своей откровенности нас всех поразила Тина Кароль. Впервые она не побоялась прокомментировать все, даже самые желтые и нелепые слухи о себе, которые обсуждала пресса весь год.