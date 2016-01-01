Екатерина Бужинская удивила выбором имен для новорожденных детей

Екатерина Бужинская, как вы помните, родила двойню. Пресс-служба певицы всем предоставила возможность порадоваться за нее. И я тоже смотрю на фото и радуюсь: да чтоб каждая мама выходила из роддома как из салона красоты! Чтобы с укладкой и макияжем!

Но все же больше меня повеселили имена детей, которые Катя и ее муж Димитар Стойчев дали детям. Готовы? Мальчика назвали Димой, а девочку – Катей! По словам Бужинской, это была идея супруга назвать новорожденных в честь них самих. Да, а вы там читаете книги о том, когда и как правильно назвать ребенка, в зависимости от дня и месяца рождения… В честь себя, друзья, в честь себя надо! Вот родись у меня девочка – и будет она Дусей, а если мальчик, то Дусь. Или Дусий...