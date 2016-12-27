Екатерина Бужинская родила двойню

Только я успела вам рассказать о беременности певицы Екатерины Бужинской, как она уже и родила двух прекрасных детишек.

Радостное событие в семье Бужинской произошло 27 декабря в киевском роддоме. Артистка родила супругу Дмитрию мальчика и девочку. Сын Екатерины появился на свет с весом 2550 и ростом 51 см. Дочь - вес 2300, рост 50. Екатерина с супругом невероятно счастливы. Передает tsn.ua.