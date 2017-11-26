Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин – с бокалом: как медийщики провели уик-энд

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
Надеюсь, Александр посетил съемку ток-шок «Говорит Украина» в качестве эксперта, а не героя.
Пиар-стратег Сергей Дидковский и главный редактор Playboy Влад Иваненко похвастались собой на фоне богатой люстры.
«В Эрмитаже очень круто!» – подписал снимок Сергей.
«Посмотрели все залы», – добавил Влад.
Светская львица Светлана Вольнова провела выходные на съемках нового шоу. Ждем подробностей!
«Почти Тюильри, почти Париж», – подписала фото Маша.
Телеведущая Янина Соколова путешествовала по Западной Украине.
«Вечер вдохновения», – написал Бадоев.
А продюсер и шоураннер Владимир Завадюк хвастался очередным походом в барбершоп. Оказывается, Владимир стрижется у парикмахера самого (!) Монатика.
Что ж вы, Владимир, не сделали фото «до» и «после»? Ничего непонятно...
Телеведущая Марина Леончук посетовала на холодную погоду и открыла шапочно-шарфиковый сезон.
«Спустилися випити кави, – пишет Марина. – Здається, перетнули десятки тисяч км і опинилися у світі північного полюсного холоду. У вас як?»
Радиоведущая Аня Арфеева посвятила выходной прогулке с любимыми мальчиками.
«Хоть мать сегодня и пришла домой почти в 6 утра после ДР KISSFM, но прогулку с любимыми мальчиками никто не отменял», – написала Аня.
На десерт я вам оставила блогера Артема Травкина с бокалом вина.