ТЕЛЕКРИТИКА

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин – с бокалом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Думаю, я вас не удивлю, если начну свой дайджест с «недільної фоти для дєвачєк» от блогера Александра Барабошко.

Фото: facebook.com

Надеюсь, Александр посетил съемку ток-шок «Говорит Украина» в качестве эксперта, а не героя.

Пиар-стратег Сергей Дидковский и главный редактор Playboy Влад Иваненко похвастались собой на фоне богатой люстры.

Фото: facebook.com

«В Эрмитаже очень круто!» – подписал снимок Сергей.

«Посмотрели все залы», – добавил Влад.

Светская львица Светлана Вольнова провела выходные на съемках нового шоу. Ждем подробностей!

Фото: instagram.com

Писательница Екатерина Бабкина на этих выходных принимала гостей, среди которых был замечен главный редактор Platfor.ma Юрий Марченко.

Фото: instagram.com

Ведущий Владимир Остапчук застал «черную пятницу» в Великобритании.
Дизайнер и судья проекта «Модель XL» Андре Тан прощался с Парижем.

Фото: instagram.com

Журналист программы «Абзац!» на «Новом канале» Маша Себова почти побывала в Париже. Именно так она назвала свой визит в Турин.

Фото: instagram.com

«Почти Тюильри, почти Париж», – подписала фото Маша.

Телеведущая Янина Соколова путешествовала по Западной Украине.

Фото: instagram.com

Режиссер Алан Бадоев в воскресный вечер вдохновлялся своей шубой и глубоким декольте.

Фото: instagram.com

«Вечер вдохновения», – написал Бадоев.

А продюсер и шоураннер Владимир Завадюк хвастался очередным походом в барбершоп. Оказывается, Владимир стрижется у парикмахера самого (!) Монатика.

Фото: instagram.com

Что ж вы, Владимир, не сделали фото «до» и «после»? Ничего непонятно...

Телеведущая Марина Леончук посетовала на холодную погоду и открыла шапочно-шарфиковый сезон.

Фото: instagram.com

«Спустилися випити кави, – пишет Марина. – Здається, перетнули десятки тисяч км і опинилися у світі північного полюсного холоду. У вас як?»

Радиоведущая Аня Арфеева посвятила выходной прогулке с любимыми мальчиками.

Фото: instagram.com

«Хоть мать сегодня и пришла домой почти в 6 утра после ДР KISSFM, но прогулку с любимыми мальчиками никто не отменял», – написала Аня.

На десерт я вам оставила блогера Артема Травкина с бокалом вина.

Фото: instagram.com

С каким же трепетом Артем смотрит на него!

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