Эй, диджей, раскачай наш музей

Сказал бы мне кто раньше, что в музеях такие вечеринки проходят – я бы, того гляди, и экспрессионизм от импрессионизма отличать научилась. 16 августа в Национальном художественном музее Украины прошла презентация нового сезона шоу «Танці з зірками», и без танцев на ней, конечно, не обошлось.

К счастью, паркет в здании словно для них и предназначен, а об остальных атрибутах праздника позаботились организаторы. Дуся тоже покружилась под диско-шаром среди нагрянувших на вечеринку звезд и рассказывает, как все было. Несколько человек разместились между каменными львами с плакатами против участия в проекте Оксаны Марченко. Фото: Ната Боровик А в холле тем временем Артем Гагарин не терял время даром. Фото: Ната Боровик Что, даже перед камерой покажете? Фото: Ната Боровик Если девушки приходят на вечеринку в похожих нарядах, то это дурной знак. А если семейная пара - то это Слава и Эдгар Каминские. Фото: Ната Боровик Анита Луценко тоже предпочла в этот вечер полоску. Фото: Ната Боровик И конкуренции она не потерпит! Фото: Ната Боровик Пока часть гостей фотографировалась на фоне фирменных сверкающих декораций, самые находчивые выстроились в очередь за фото с Павлом Зибровым. Фото: Ната Боровик ...потому что главные усы страны гарантируют хайп. Фото: Ната Боровик А вот и более юные примеры для подражания - актеры сериала "Школа" на 1+1. Фото: Ната Боровик И главная "школьная" мама Янина Андреева. Фото: Ната Боровик Фото на фоне пресс-волла - это святое! Запоминайте этих девушек, ведь они - звезды грядущего проекта "Звездный квартал". Фото: Ната Боровик Особенно если ты - самая скандальная звезда нового сезона. Фото: Ната Боровик А Мишель Андраде скромно позировала в стороне, потому что сама способна ослепить не хуже усыпавших музей звездных конфетти. Фото: Ната Боровик И не одна она сделала выбор в пользу глубокого декольте... Фото: Ната Боровик Светить всегда, светить везде Фото: Ната Боровик ...светить, и никаких гвоздей. Максимум - сережки-гвоздики и колечко в нос. Фото: Ната Боровик Креативный продюсер шоу Владимир Завадюк на фоне икон "Танців з зірками" Фото: Ната Боровик Ведь команда проекта не менее важна, чем его звезды. Фото: Ната Боровик Наконец-то пришло время мастер-класса. Фото: Ната Боровик На мероприятии также представили танцоров нового сезона. Удивлять звезд профессиональными па будут Игорь Кузьменко, Женя Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Жук, Дмитрий Чаплин, Нана, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цыбульская. Вы не поверите, но обычная девушка, приходя после 8-часового рабочего дня домой и снимая шпильки... Фото: Ната Боровик ...делает вот так. Фото: Ната Боровик И вот так. Фото: Ната Боровик Хотя коллеги-мужчины тоже не отстают. Фото: Ната Боровик Я в первом ряду почувствовала себя, как голкипер перед пенальти. Фото: Ната Боровик Харли Квин, ты ли это? Фото: Ната Боровик Влад Яма одобряет. Фото: Ната Боровик Николай Тищенко удачно встал на фоне картины "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев в 1649 году". Намекает, кто в городе хозяин? Фото: Ната Боровик Но все внимание уже приковано к диджей-сету. Фото: Ната Боровик ...поэтому пришлось перебазироваться. Фото: Ната Боровик Экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко, а ныне DJ NANA завораживала... Фото: Ната Боровик ...но держаться нужно было на Pioneer'ском расстоянии. Фото: Ната Боровик И если вы вдруг забыли - талантливый человек талантлив во всем. Фото: Ната Боровик А Дуся напоминает, что грандиозная премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится уже 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1», так что держите пульты наготове.