Эй, диджей, раскачай наш музей

Сказал бы мне кто раньше, что в музеях такие вечеринки проходят – я бы, того гляди, и экспрессионизм от импрессионизма отличать научилась. 16 августа в Национальном художественном музее Украины прошла презентация нового сезона шоу «Танці з зірками», и без танцев на ней, конечно, не обошлось.
К счастью, паркет в здании словно для них и предназначен, а об остальных атрибутах праздника позаботились организаторы. Дуся тоже покружилась под диско-шаром среди нагрянувших на вечеринку звезд и рассказывает, как все было.
На мероприятии также представили танцоров нового сезона. Удивлять звезд профессиональными па будут Игорь Кузьменко, Женя Кот, Илона Гвоздева, Дмитрий Жук, Дмитрий Чаплин, Нана, Яна Заец, Макс Леонов, Катя Белявская, Александр Прохоров, Юля Сахневич, Мария Шмелева, Максим Ежов и Яна Цыбульская.
А Дуся напоминает, что грандиозная премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится уже 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1», так что держите пульты наготове.