Егор Кончаловский развелся с Любовью Толкалиной

И никто бы не узнал, если бы не прочитал гиганский пост гражданской супруги режиссера актрисы Любови Толкалиной на ее страничке в Facebook. Подводя итоги уходящего года Любовь написала всего одну маленькую строчку о нынешних отношениях с Егором Кончаловским.
«И совсем тайное и главное -только окончательно расставшись с мужем я научилась с ним дружить...», - сообщила актриса.
Напомню, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе 20 лет (с 1996 года), но официально свой брак так и не оформили. У пары есть дочь Маша, которая родилась в 2001 году.
Фото: teachron.livejournal.com