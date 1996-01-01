Егор Кончаловский развелся с Любовью Толкалиной

«И совсем тайное и главное -только окончательно расставшись с мужем я научилась с ним дружить...», - сообщила актриса.

Напомню, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе 20 лет (с 1996 года), но официально свой брак так и не оформили. У пары есть дочь Маша, которая родилась в 2001 году.

Фото: teachron.livejournal.com





