Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы за скандальный клип

В консервативном Египте клип вызвал негативную общественную реакцию. 18 ноября Шима была арестована.

Во вторник суд признал ее виновной в побуждении к развратным действиям и публикации непристойного видеоклипа. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в 10 тысяч египетских фунтов (14 тысяч гривен).

К такому же наказанию приговорен и режиссер клипа Шимы - Мохамед Гамаль. Приговор в силу пока не вступил, у певицы и режиссера есть возможность его обжаловать.

Перед арестом Шима принесла извинения съемочной группе клипа песни I Have Issues за съемки, которые носили, по ее словам, "недостойный характер".

К сожалению печальный случай Шимы не единичный.

Еще одной певице - Шерин Абдель Вахаб - предстоит предстать перед судом. На одном из концертов девушку попросили исполнить ее песню «Mashrebtesh Men Nilha» (Пил ли ты из Нила?). Перед исполнением певица сказала, что если на самом деле пить из Нила, можно заболеть шистосомозом - паразитарной тропической болезнью. После того, как видеозапись комментария Вахаб попала в интернет и возмутила ее соотечественников, певицу обвинили в оскорблении Египта, запугивании туристов и нанесении ущерба экономике.