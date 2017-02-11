Ну что, вы готовы к рабочей неделе? «Да как к ней можно быть готовым? Понедельник — день такой, что врагу не пожелаешь!» — подумаете вы. А вот и нет! Никакой понедельник не страшен, если начать его с просмотра того, как звезды провели уик-энд.
И если начинать, то с праздника в семье Ирины Билык. У ее мужа Аслана Ахмадова в воскресенье был день рожденья! Певица поздравила Аслана в Инстаграм, сделав чудный коллаж.
Также, праздничными выходные были и у Виталия Козловского. Вместе со своей возлюбленной Раминой певец отмечал год отношений.
А вот Маричке Падалко с дочкой повод для праздника не нужен. Поэтому, они просто так напекли эклеров. Вот это я понимаю!
А вот Маша Ефросинина с мамой на выходных ничего не пекла. Но Машина мама беспокоилась о том, что доця сидит дома на полу и может простудиться. И даже решила сфотографировать это и показать подписчикам дочки какая она непослушная.
Певица и мама Яна Соломко проводила выходные с дочкой. Судя по декорациям - весело. Всегда хотела понырять в такие шарики.
Слава из«Неангелов» тоже провела выходные вдетской компании. Точнее, в компании своего сына и его подружки.
Такое же веселье было и у коллеги Славы Вики. Певица написала, что именно с детьми по-настоящему проверяется твое терпение.
Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко на выходных улетела в теплые края вместе со своей дочкой. По моим даным, в Египет.
У Ани Седоковой ближайшие пару недель , как в будние , так и в выходные полны ожидания. Счастливого, разумеется.
Пока Седокова полна счастливого ожидания, Светлана Тарабарова полна идей. Певица решила делать мужскую коллекцию своего бренда Svitlo V tobi.
Телеведущая Соломия Витвицкая навыходных улетела в Германию. Оказывается, там у нее еще одна семья! Когда-то Соломия ездила по студенческой программе Au-pair. Это когда живешь год в семье, помогаешь по дому, смотришь за детьми, но при этом еще учишься, путешествуешь и совершенствуешь язык. Соломия уже давно вернулась, но судя по всему, навсегда приобрела себе друзей в Германии.
Настя Каменских тоже провела выходные не в Украине. Певица гуляла улицами Стокгольма.
Я вот не могу понять, а Николай Тищенко до весны, что ли в теплые края уехал? Что не фото, то с Майами! Ну сколько можно-то?
Телеведущий Анатолий Анатолич тоже в теплых американских краях. А именно, в Санта-Монике.
Алан Бадоев тоже в столицу Украины не спешит. Все еще пытается совместить полезное с приятным, то есть работу с теплом. Кстати, клип снимали певице Заре.
Джамала навыходных тоже работала. Но в Киеве, а именно в КПИ, где проходил национальный отбор второго полуфинала на Евровидение-2017. На этот раз , Джамала предстала в судейском кресле в слегка пикантном наряде
А все остальные (почти все) были в эти выходные на «Лиге смеха-2017» в Одессе. Да-да, юмор не дремлет.
И вы не дремайте! Чем быстрее начнете работать, тем быстрее закончится рабочая неделя. И да, я — Капитан очевидность тоже пошла блюсти звездные стражи порядка.