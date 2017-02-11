Ну что, вы готовы к рабочей неделе? «Да как к ней можно быть готовым? Понедельник — день такой, что врагу не пожелаешь!» — подумаете вы. А вот и нет! Никакой понедельник не страшен, если начать его с просмотра того, как звезды провели уик-энд.

И если начинать, то с праздника в семье Ирины Билык. У ее мужа Аслана Ахмадова в воскресенье был день рожденья! Певица поздравила Аслана в Инстаграм, сделав чудный коллаж.