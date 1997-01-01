Эффект бумеранга: ярую обвинительницу Харви Вайнштейна уволили из-за секс-скандала

Сообщается, что Азия Ардженто появится в первых эпизодах нового сезона шоу, в которых судьи набирают себе команды. С 25 октября актрису заменит другая знаменитость, ее имя не раскрывается.

Ранее стало известно, что в 2013 году звезда совратила начинающего актера Джимми Беннета, которому тогда было 17 лет, а Ардженто – 37. Утверждалось, что актриса заплатила за молчание молодого человека 380 тысяч долларов. Азия отвергла обвинения, заверив, что с Беннетом ее связывали исключительно дружеские отношения, которые закончились, когда он потребовал от нее денег.

Ардженто была одной из первых актрис, обвинивших голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и домогательствах. По ее словам, Вайнштейн принуждал ее к сексу в 1997 году, когда ей был 21 год. Вслед за актрисой о домогательствах со стороны похотливого продюсера заявили десятки других женщин.

Сейчас проходят следственные действия в отношении голливудского продюсера, инициированные Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк.