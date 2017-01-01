DZIDZIO планирует продолжить свою карьеру в кино

Вопрос о том, будет ли продолжение фильма, певец не прокомментировал, но сообщил, что не собирается уходить из кинематографа. DZIDZIO поделился переживаниями по поводу своих успехов в кино.

"Я занимался кино еще до “Контрабаса”, но то, что получалось я просто выкладывал в интернете, бесплатно. Людям нравилось. Сейчас для того, чтобы выйти на более высокий уровень, нужно вкладывать деньги, а их нужно откуда-то брать. Бывает ведь и такое, что ты все отдаешь, а люди говорят: “фу”. В такие моменты нельзя сдаваться, нужно идти дальше, потому что одного фильма мало."

Напомним, что кинокомедия режиссера Олега Борщевского "Контрабас" вышла 31 августа 2017 и стала первым украинским фильмом, который окупился в прокате, собрав 822,8 тыс. долларов США. Интересно, что затраты на производство фильма не разглашаются.

Фотограф: Ната Боровик