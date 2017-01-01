DZIDZIO планирует продолжить свою карьеру в кино

Несмотря на то, что у Михаила Хомы остался неприятный осадок от съемок фильма "Контрабас", артист собирается и дальше сниматься в кино.
DZIDZIO рассказал о том, как публика приняла фильм "Контрабас" и посетовал на ситуацию с "непорядочным" отношением к украинским кинематографистам.
"Контрабас был моей идеей и маленькой мечтой. Я думаю, что она исполнена. Люди мне подарили свою народную любовь. Про деньги в Украине говорить пока рано. Если показать таблицу умножения и деления, как это все происходит с кино… Немножко непорядочно. Подоходный налог сняли с фильма сразу после того, как нам перечислили деньги — через 2 дня".
Вопрос о том, будет ли продолжение фильма, певец не прокомментировал, но сообщил, что не собирается уходить из кинематографа. DZIDZIO поделился переживаниями по поводу своих успехов в кино.
"Я занимался кино еще до “Контрабаса”, но то, что получалось я просто выкладывал в интернете, бесплатно. Людям нравилось. Сейчас для того, чтобы выйти на более высокий уровень, нужно вкладывать деньги, а их нужно откуда-то брать. Бывает ведь и такое, что ты все отдаешь, а люди говорят: “фу”. В такие моменты нельзя сдаваться, нужно идти дальше, потому что одного фильма мало."
Напомним, что кинокомедия режиссера Олега Борщевского "Контрабас" вышла 31 августа 2017 и стала первым украинским фильмом, который окупился в прокате, собрав 822,8 тыс. долларов США. Интересно, что затраты на производство фильма не разглашаются.
Фотограф: Ната Боровик