Джордж Клуни заявил об уходе из кино

Оскароносный голливудский актер Джордж Клуни объявил, что навсегда уходит из кино. Он хочет посвятить себя семье.

«Я исполнял главные роли в кино довольно долго, – заявил Клуни в интервью журналу Times. – Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками. Да мне уже и не стоит этого делать».

Три года назад Джордж Клуни женился на адвокате Амаль Аламуддин, а 6 июня этого года у актера и его 39-летней жены родилась двойня – сын Александр и дочь Элла. Они стали первенцами для пары.

Еще одна причина такого решения Джорджа – материальная. Оказывается, Клуни рассматривал свою работу только как способ заработка. В этом году актер продал свою компанию по изготовлению текилы, получив за нее более миллиарда долларов. По его словам, он больше не нуждается в деньгах.

За свою карьеру Клуни снялся в более чем 70 фильмах. Также он выступил режиссером в шести картинах. Актер имеет две премии «Оскар» – за роль в киноленте «Сириана» и как продюсер за фильм «Операция "Арго"». В 2009 году Джордж Клуни был признан журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей мира.