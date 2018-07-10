Джордж Клуни попал в ДТП

На острове Сардиния, в населенном пункте Коста-Кораллина, скутер 57-летнего актера столкнулся с автомобилем.
По информации итальянских журналистов, Джордж Клуни направлялся на съемочную площадку сериала «Уловка-22» по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера, когда автомобиль марки Mercedes выехал ему навстречу.
Сообщается, что водитель Mercedes не уступил скутеру дорогу, в результате чего врезался в него с такой силой, что Клуни оказался на капоте машины.
Paura per Clooney ferito in un incidente, ma ha solo un ginocchio contuso - FOTO https://t.co/KEJYusvciU pic.twitter.com/cLMs8D8p4s— La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) July 10, 2018
Актер был экстренно доставлен в отделение скорой помощи в городе Ольбия. При ударе о лобовое стекло автомобиля он получил травмы таза, колена и руки.
Врачи уже отпустили Джорджа домой, но ему понадобится курс физиотерапии.
«Уловка-22» – антивоенная сатира. В центре истории – капитан Джон Йоссариан, который всеми силами, включая абсурдные методы, старается «откосить» от армии, в частности, изображая сумасшествие. Однако попытки капитана терпят фиаско, поскольку некая казуистическая «Поправка 22» Устава гласит, что человек, отказывающийся воевать, не может быть сумасшедшим, поскольку, наоборот, тем проявляет здравомыслие. Дело происходит во время Второй мировой войны, в 1944 году, в американском бомбардировочном полку, который базируется в Италии, на острове Пианоза.
Сам Клуни выступает не только режиссером сериала, но и играет в нем главную роль.