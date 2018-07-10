Джордж Клуни попал в ДТП

Актер был экстренно доставлен в отделение скорой помощи в городе Ольбия. При ударе о лобовое стекло автомобиля он получил травмы таза, колена и руки.

Врачи уже отпустили Джорджа домой, но ему понадобится курс физиотерапии.

«Уловка-22» – антивоенная сатира. В центре истории – капитан Джон Йоссариан, который всеми силами, включая абсурдные методы, старается «откосить» от армии, в частности, изображая сумасшествие. Однако попытки капитана терпят фиаско, поскольку некая казуистическая «Поправка 22» Устава гласит, что человек, отказывающийся воевать, не может быть сумасшедшим, поскольку, наоборот, тем проявляет здравомыслие. Дело происходит во время Второй мировой войны, в 1944 году, в американском бомбардировочном полку, который базируется в Италии, на острове Пианоза.

Сам Клуни выступает не только режиссером сериала, но и играет в нем главную роль.