Джордж Клуни подтвердил, что станет отцом двойни

О голливудском актере Джордже Клуни и его жене Амаль Аламуддин было невероятное количество слухов. То они разводятся, то вроде ждут пополнения в семье. И вот актер сообщил ведущейшоу The Talk (канал CBS) Джули Чен, что Амаль беременна, передает KP.UA.

«Поздравляем Джорджа и Амаль Клуни! – заявила ведущая. – Мы получили подтверждение, что 55-летний актер и его 39-летняя жена ждут близнецов. Хотим сообщить то, что еще никто не говорил: дети появятся на свет в июне».

Радостную новость подтвердил и друг пары Мэтт Деймон, сказав, что едва не расплакался, когда узнал о беременности Амаль.

«Я работал с ним прошлой осенью, и Джордж отвел меня в сторону на съемочной площадке и рассказал об этом, и я почти начал плакать, – говорит Деймон. – Я был так рад за него. Ответил ему: «Вы с ума сошли?! Пока никому не говори! Не говори никому! Разве вы не знаете правила 12 недель?» И он, конечно, никому не говорил».

Аламуддин и Клуни впервые станут родителями.

Фото: facebook.com/AmalClooney