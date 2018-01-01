ТЕЛЕКРИТИКА

Джонни Депп притопил за анархию, набив соответствующую татуировку

Дуся

Голливудский актер снова изменил татуировку, посвященную Эмбер Херд.


Еще в 90-е Депп сделал себе татуировку в честь Вайноны Райдер, с которой тогда встречался. Однако через некоторое время изображение с надписью Winona Forever («Вайнона навсегда») было изменено в Wino Forever («вино навсегда»).

Этот урок ничему не научил Джонни: несколько лет назад на костяшках пальцев он набил слово Slim («стройный, изящный») в честь возлюбленной Эмбер Херд. Именно так актер называл свою даму сердца, когда они были дома. Сразу после расставания в прошлом году он переделал нежное прозвище в Scum («отброс»), а теперь и вовсе решил добавить туда символ анархии – красную букву А.

_

Фото: Instagram

Примечательно, что самая долгосрочная любовь Деппа – актриса Ванесса Паради, которая родила ему двоих детей. За четырнадцать лет совместной жизни с актером она не удостоилась ни татуировки, ни предложения руки и сердца. К слову, 45-летняя Паради буквально пару недель назад впервые вышла замуж за французского режиссера и сценариста Самюэля Беншетри.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Дуся

Появился тизер скандального шоу Фреймут

Популярное на Телекритике



Культура

Как в Украине снимали фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Общество

Зритель-заложник: как эволюционировали реалити-шоу