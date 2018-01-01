Джонни Депп притопил за анархию, набив соответствующую татуировку

Еще в 90-е Депп сделал себе татуировку в честь Вайноны Райдер, с которой тогда встречался. Однако через некоторое время изображение с надписью Winona Forever («Вайнона навсегда») было изменено в Wino Forever («вино навсегда»).

Этот урок ничему не научил Джонни: несколько лет назад на костяшках пальцев он набил слово Slim («стройный, изящный») в честь возлюбленной Эмбер Херд. Именно так актер называл свою даму сердца, когда они были дома. Сразу после расставания в прошлом году он переделал нежное прозвище в Scum («отброс»), а теперь и вовсе решил добавить туда символ анархии – красную букву А.