Джон Сноу неудачно разыграл невесту

Харингтон признался, что в его семье любят устраивать первоапрельские розыгрыши. В этом году он положил в холодильник бутафорскую голову, похожую на его собственную.

На записи, которую показали во время шоу, видно, что Лесли, увидев лежащую на одной из полок холодильника голову, рухнула на колени и впала в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой: «С первым апреля!» – рассказал Харингтон.

Актер отметил, что шутка оказалась неудачной и довела Лесли до слез. В итоге ему в срочном порядке пришлось делать ей предложение. «Она сказала, что если я попытаюсь провернуть такое еще раз, то на этом все, – признался Кит. – Я подумал, что это подразумевает свадьбу».

Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в «Игре престолов». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.