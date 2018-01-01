Джон Сноу из «Игры престолов» подрабатывает продавцом елок

«Он был очень дружелюбным, но и люди не докучали ему, ведь очевидно, что он был там не как знаменитость, а как семьянин», - рассказал один из очевидцев.

В Абердине родилась невеста Харингтона, актриса Роуз Лесли, известная по роли одичалой Игритт в «Игре престолов».

Фото: instagram.com/kitharingtonn/