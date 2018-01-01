Джон Сноу из «Игры престолов» подрабатывает продавцом елок

Английского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заметили торгующим елками на рынке в шотландском городке Абердин.
Харингтон посетил елочный рынок, чтобы выбрать одну для своего дома. Затем он начал помогать местным продавцам: продавал елки, укладывал их и помогал нести в автомобили.
«Он был очень дружелюбным, но и люди не докучали ему, ведь очевидно, что он был там не как знаменитость, а как семьянин», - рассказал один из очевидцев.
В Абердине родилась невеста Харингтона, актриса Роуз Лесли, известная по роли одичалой Игритт в «Игре престолов».