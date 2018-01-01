ТЕЛЕКРИТИКА

Джон Сноу из «Игры престолов» подрабатывает продавцом елок

Дуся
Английского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заметили торгующим елками на рынке в шотландском городке Абердин.

Фото: instagram.com/kitharingtonn/

Харингтон посетил елочный рынок, чтобы выбрать одну для своего дома. Затем он начал помогать местным продавцам: продавал елки, укладывал их и помогал нести в автомобили.

Фото: instagram.com/kitharingtonn/

«Он был очень дружелюбным, но и люди не докучали ему, ведь очевидно, что он был там не как знаменитость, а как семьянин», - рассказал один из очевидцев.

В Абердине родилась невеста Харингтона, актриса Роуз Лесли, известная по роли одичалой Игритт в «Игре престолов».

Фото: instagram.com/kitharingtonn/

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Мат и бессвязная речь Алана Бадоева в прямом эфире возмутили зрителей

Дуся

За жертву школьных хулиганов вступились звезды, но потом передумали

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Бизнес

Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами