Джоан Роулинг работает над новой книгой

Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», — отметила англичанка.

Она добавила, что роман никак не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические звери и места их обитания». Писательница отказалась раскрывать дальнейшие подробности.

Напомню, рукописная книга Роулинг «Сказки барда Бидля» была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 468 тысяч долларов.



