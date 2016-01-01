Джоан Роулинг работает над новой книгой

Автор книг о вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг проанонсировала новую книгу. Об этом писательница заявила в своем Twitter.
I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW— J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 декабря 2016 г.
Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», — отметила англичанка.
Она добавила, что роман никак не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические звери и места их обитания». Писательница отказалась раскрывать дальнейшие подробности.
Напомню, рукописная книга Роулинг «Сказки барда Бидля» была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 468 тысяч долларов.