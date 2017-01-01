Джимми Киммел назвал лучший вирусный ролик 2017 года

На шоу Джимми Киммела существует традиция, нет, не ходить в баню, а выбирать лучшее вирусное видео года. Каждый декабрь американский телеведущий показывает в эфире своего шоу несколько роликов, взорвавших интернет в уходящем году, и выбирает победителя.

В этом году соперничество выдалось довольно жестким. Все шесть претендентов по праву заслуживали звания лучшего. Среди них были: умный помощник Алекса, пытающийся найти порно для маленького ребенка, футболист, который невольно поблагодарил не только жену, но и свою девушку, и, конечно же, человек, чьи дети ворвались в кабинет в прямом эфире BBC.