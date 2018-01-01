ТЕЛЕКРИТИКА

Джимми Фэллон не дал Камбербэтчу закончить фокус

Дуся
Британский актер Бенедикт Камбербэтч побывал в гостях у комика Джимми Фэллона на шоу The Tonight Show и показал трюк с бутылкой воды.

Артист откупорил небольшую бутылку с водой и перевернул ее, поставив горлышком на ладонь. Затем он провел горлышком по ладони и убрал руку. К удивлению публики, из перевернутой бутылки вода не полилась. Потом актер подставил под емкость красный стакан, после чего вода хлынула туда потоком. Камбербэтч отпил воду из бутылки и перевернул стакан, но воды в нем не оказалось.

Поклонников актера расстроило то, что ведущий программы испортил концовку фокуса. Фэллон  не дождался, пока Камбербэтч продемонстрирует, что стакан пуст, из-за чего финал фокуса получился смазанным.

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