Джимми Фэллон не дал Камбербэтчу закончить фокус

Артист откупорил небольшую бутылку с водой и перевернул ее, поставив горлышком на ладонь. Затем он провел горлышком по ладони и убрал руку. К удивлению публики, из перевернутой бутылки вода не полилась. Потом актер подставил под емкость красный стакан, после чего вода хлынула туда потоком. Камбербэтч отпил воду из бутылки и перевернул стакан, но воды в нем не оказалось.

Поклонников актера расстроило то, что ведущий программы испортил концовку фокуса. Фэллон не дождался, пока Камбербэтч продемонстрирует, что стакан пуст, из-за чего финал фокуса получился смазанным.