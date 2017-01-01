Дженнифер Лоуренс не попала на вечеринку из-за Эммы Стоун

Лауреат «Оскара» Дженнифер Лоуренс не присутствовала на церемонии награждения премией «Золотой глобус» 7 января и вместе со своей приятельницей актрисой Эммой Стоун планировала посетить вечеринку, которая обычно проходит по после вручения кинонаграды. Об этом сообщает Daily Mail.

Актриса заранее купила билеты на вечер, заказала машину и пригласила команду стилистов и визажистов на дом, чтобы предстать перед публикой во всей красе. Но когда Дженнифер уже делали макияж, Стоун внезапно передумала и заявила, что останется дома.

Лоуренс не стала переживать по этому поводу и опубликовала в Facebook видео с обращением к подруге.