Дженнифер Лоуренс не попала на вечеринку из-за Эммы Стоун

Лауреат «Оскара» Дженнифер Лоуренс не присутствовала на церемонии награждения премией «Золотой глобус» 7 января и вместе со своей приятельницей актрисой Эммой Стоун планировала посетить вечеринку, которая обычно проходит по после вручения кинонаграды. Об этом сообщает Daily Mail.
Актриса заранее купила билеты на вечер, заказала машину и пригласила команду стилистов и визажистов на дом, чтобы предстать перед публикой во всей красе. Но когда Дженнифер уже делали макияж, Стоун внезапно передумала и заявила, что останется дома.
Лоуренс не стала переживать по этому поводу и опубликовала в Facebook видео с обращением к подруге.
Актриса отнеслась к ситуации с юмором и в ролике запечатлела себя с одним накрашенным глазом, сообщив, что после отказа Стоун идти на вечеринку ей пришлось отправить домой команду парикмахеров и косметологов. Видео тут же стало вирусным, собрав более 700 тысяч просмотров.
По версии Forbes Эмма Стоун была признана самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года, Лоуренс оказалась на третьем месте в этом рейтинге. Из-за этого некоторые СМИ сообщали об охлаждении в отношениях между двумя актрисами-подругами.
Фото: Imgur