Дженнифер Энистон не переживает из-за бывшего возлюбленного, сосредоточившись на работе

В феврале Дженнифер Энистон рассталась с Джастином Теру после двух лет брака, но не испытывает по этому поводу каких-либо переживаний.

«Она без перерыва работает, но ей нравится в Европе, – передает источник, близкий к звезде. – С ней ее друзья, в том числе Крис Макмиллан, который работает с актрисой со времен сериала «Друзья». У Джен очень насыщенный график. Она на озере уже недели три, но за все это время успела лишь один раз покататься на лодке. Ее не интересуют новые знакомства, она все время сосредоточена на работе».

В прошлом месяце Энистон гостила в особняке Джорджа и Амаль Клуни на озере Комо вместе с Адамом Сэндлером и его женой Джеки.

Недавно в одном из интервью звезда откровенно рассказала об отношении к слухам о ее личной жизни и медийной репутации, а также о любовных переживаниях.

«"Она не может удержать мужчину" и "Она не хочет детей, потому что думает только о себе" – главные мифы обо мне, – заявила актриса. – Еще считается, что у меня разбитое сердце. Это совсем не так. И никто не знает, что мне пришлось пережить в эмоциональном плане, через какие медицинские истории я прошла. На женщин давят, требуя, чтобы они становились матерями. А если они не рожают, их записывают в испорченный товар. Но, может, мое предназначение в этом мире не в детях? Может, есть еще что-то важное, что я хотела бы сделать».

Фанаты поддержали Энистон, заявив, что выбор – рожать или нет – делает каждый самостоятельно, а если человек не хочет, то и давить на него незачем.