Джеки Чан прослезился на встрече со своей старой командой каскадеров

Вот такие моменты напоминают, что в этом мире есть добро! Актер Джеки Чан появился в эфире китайской передачи Ace vs Ace, посвященной 40-летию его команды каскадеров.

Актер пришел в студию с новым составом, и ведущие показали ему видеообращение каскадеров, которые с ним работали еще в начале его актерской карьеры. Они благодарили Чана и вспоминали лучшие моменты. Кому-то актер в свое время помог купить квартиру, а кому-то подарил машину. После этого артисты незаметно прошли в студию. Их появление стало сюрпризом для Джеки Чана, и он расплакался.

Актер обнял и поблагодарил каждого члена команды и сказал, что без них не было бы того Джеки, которого знает весь мир.