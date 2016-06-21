Джейми Хайнеман приедет в Украину разрушать мифы

Увидев такую новость, мне пришлось себя ущипнуть, чтобы проверить, не сон ли это. «Разрушитель мифов» Джейми Хайнеман приезжает в Украину! Звезда культового шоу посетит Днепр 22 апреля, пишет Platfor.ma.

Джейми стал судьей финала конкурса стартапов Vernadsky Challenge, в котором инновационные проекты соревнуются за инвестиции и профессиональную экспертизу с призовым фондом, эквивалентным двум миллионам гривен.

В связи с приездом телеведущего Vernadsky Challenge запускает конкурс разрушителей мифов в Украине. Посоревноваться может любой, кто запостит собственное аматорское развенчание мифа в соцсетях с хештегом #VernadskyChallenge и перешлет видео организаторам конкурса. Лучшие ролики будут показаны в финале School Bands Battle 2017, а их авторы получат футболки с автографом Джейми.

Друзья, не пропустите свой шанс!

Фото: mirf.ru