«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

В субботу и воскресенье на Монастырском острове в Днепре состоялся фестиваль «Джаз на Днепре». Кроме звезд джазовой сцены Патти Остин, Джоя Дифранческо и Дадо Морони на мероприятии отметились оперная певица Мария Максакова, заместитель мэра Днепра Яника Мерило, директор Pinchuk Art Centre Дмитрий Логвин, а также критик и телеведущий Константин Дорошенко.
Яника Мерило впервые выступила в роли ведущей фестиваля – и справилась с задачей непринужденно и элегантно. Ее иностранный акцент в украинском языке добавлял шарма и международной атмосферы происходящему.
Директор Pinchuk Art Centre Дмитрий Логвин предстал в еще одном, не менее значимом, амплуа – дирижера оркестра «Времена года».
Оперная певица Мария Максакова поздравила Дмитрия с выступлением...
Дебора Браун призналась на пресс-конференции, что в Украине она встретила одну из худших зим в своей жизни: «Вышла из самолета, вдохнула – и шок». Тогда стояли тридцатиградусные морозы. Так что жара летнего Днепра ее очень порадовала. В первый же день фестиваля Дебора дала два разножанровых выступления, несмотря на сложнейший перелет. Из родного Канзас-Сити до Днепра Браун добиралась самолетом сначала в Нью-Йорк, оттуда – в Амстердам, затем – через Варшаву и Киев.
Несмотря на усталость, Дебора не скрывала улыбку.
Марию Максакову так тронуло выступление Деборы Браун, что она аплодировала американской джаз-ветеранше стоя.
А потом уединилась за разговором с Яникой Мерило.