«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дебора Браун призналась на пресс-конференции, что в Украине она встретила одну из худших зим в своей жизни: «Вышла из самолета, вдохнула – и шок». Тогда стояли тридцатиградусные морозы. Так что жара летнего Днепра ее очень порадовала. В первый же день фестиваля Дебора дала два разножанровых выступления, несмотря на сложнейший перелет. Из родного Канзас-Сити до Днепра Браун добиралась самолетом сначала в Нью-Йорк, оттуда – в Амстердам, затем – через Варшаву и Киев.

Несмотря на усталость, Дебора не скрывала улыбку.