ТЕЛЕКРИТИКА

«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дуся

В субботу и воскресенье на Монастырском острове в Днепре состоялся фестиваль «Джаз на Днепре». Кроме звезд джазовой сцены Патти Остин, Джоя Дифранческо и Дадо Морони на мероприятии отметились оперная певица Мария Максакова, заместитель мэра Днепра Яника Мерило, директор Pinchuk Art Centre Дмитрий Логвин, а также критик и телеведущий Константин Дорошенко.


Яника Мерило впервые выступила в роли ведущей фестиваля – и справилась с задачей непринужденно и элегантно. Ее иностранный акцент в украинском языке добавлял шарма и международной атмосферы происходящему.

Яника Мерило и критик и телеведущий Константин Дорошенко

Фото здесь и далее – «Дуся»

Директор Pinchuk Art Centre Дмитрий Логвин предстал в еще одном, не менее значимом, амплуа – дирижера оркестра «Времена года».

Оперная певица Мария Максакова поздравила Дмитрия с выступлением...

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...а мэру Днепра Борису Филатову персонально исполнила Summertime Джорджа Гершвина.

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Советник Филатова, блогер и ветеран АТО Максим Музыка лишь умилялся происходящему.

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А арт-директор фестиваля Анна Русскевич широко улыбалась в компании партнера Яники Мерило по сцене джазмена Майкла Мвенсо.

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На фестивале присутствовал Марк Милов – фотограф, представитель направления, получившего в современном украинском искусстве название «Днепропетровская школа фотографии».

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А музыкальный критик Любовь Морозова высоко оценила интеллектуальный диалог пианистов Бенни Грина и Дадо Морони.

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Дебора Браун призналась на пресс-конференции, что в Украине она встретила одну из худших зим в своей жизни: «Вышла из самолета, вдохнула – и шок». Тогда стояли тридцатиградусные морозы. Так что жара летнего Днепра ее очень порадовала. В первый же день фестиваля Дебора дала два разножанровых выступления, несмотря на сложнейший перелет. Из родного Канзас-Сити до Днепра Браун добиралась самолетом сначала в Нью-Йорк, оттуда – в Амстердам, затем – через Варшаву и Киев.

Несмотря на усталость, Дебора не скрывала улыбку.

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Дебора Браун и Дмитрий Логвин

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Марию Максакову так тронуло выступление Деборы Браун, что она аплодировала американской джаз-ветеранше стоя.

А потом уединилась за разговором с Яникой Мерило.

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Свое удовольствие от происходящего получили и главный редактор журнала «Джаз» Галина Макаренко-Дергунова...

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...и куратор днепровской галереи «Артсвіт» Вита Попова.

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Вита Попова и критик Константин Дорошенко сошлись во мнении, что кульминация фестиваля – шоу Патти Остин, посященное Элле Фицджеральд: «Уже ради него одного стоило приехать в Днепр в этот раз».

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