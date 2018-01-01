Джастин Тимберлейк в образе Стива Джобса и танцующий робот: премьера нового клипа

Клип снял Марк Романек, который был режиссером видеоработ Дэвида Боуи, Мадонны, Джей Зи, Тейлор Свифт и Red Hot Chili Peppers.

В 2016 году Романек также выступил автором клипа Тимберлейка Canʼt Stop the Feeling.

Man of the Woods – первый студийный альбом Джастина Тимберлейка за пять лет, он выйдет 2 февраля.