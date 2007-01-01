Джареда Лето утвердили на роль Хью Хефнера благодаря знакомству с режиссером

Стало известно, что американский актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера.

Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».

«Джаред – мой старый друг, – говорит режиссер. – Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу понять его». И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он – один из величайших актеров нашего времени».

Бретт Рэтнер планировал снять фильм о Хью Хефнере еще с 2007 года – тогда права на картину принадлежали студиям Universal Pictures и Imagine Entertainment, а роль главного героя была закреплена за Робертом Дауни-младшим. Позже права для Warner Bros. приобрел продюсер Джерри Вейнтрауб, однако после его смерти в 2015 году их выкупил Рэтнер. Производством картины займется собственная компания Бретта Рэтнера.