ТЕЛЕКРИТИКА

Джамала ждет первенца

Дуся
Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала подтвердила давно ходившие слухи о своей беременности. Звезда больше не смогла скрывать радостную новость и раструбила об этом в соцсетях.

Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадалися. Це найбільше диво на світі! #jamala #джамала #чекаю #masAllah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

«Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались, – написала певица. – Это самое большое чудо на свете!»

Напомню, что Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше ее на восемь лет. С мужем певица познакомилась на крымскотатарской вечеринке.

Также в феврале следующего года Джамала во второй раз станет членом жюри нацотбора на Евровидение.

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