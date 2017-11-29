Джамала ждет первенца

Украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала подтвердила давно ходившие слухи о своей беременности. Звезда больше не смогла скрывать радостную новость и раструбила об этом в соцсетях.
«Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались, – написала певица. – Это самое большое чудо на свете!»
Напомню, что Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше ее на восемь лет. С мужем певица познакомилась на крымскотатарской вечеринке.
Также в феврале следующего года Джамала во второй раз станет членом жюри нацотбора на Евровидение.