Джамала ждет первенца

«Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались, – написала певица. – Это самое большое чудо на свете!»

Напомню, что Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше ее на восемь лет. С мужем певица познакомилась на крымскотатарской вечеринке.

Также в феврале следующего года Джамала во второй раз станет членом жюри нацотбора на Евровидение.