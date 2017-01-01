Джамала: «Я ни за что извиняться не собираюсь»

В комментарии сайту ТСН.ua Джамала сказала, что ей не за что извиняться. Певица отметила, что группа O.Torvald была отобрана на Евровидение-2017 не только голосами жюри, но и зрителей.

«Я абсолютно не согласна с тем, что жюри национального отбора должны извиниться за свой выбор, и лично я ни за что извиняться не собираюсь. Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получили по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе», - сказала Джамала.

На реплику Меладзе о том, что как только огласили имя представителя от Украины, «всем сразу стало понятно, что это провал», Джамала ответила

«Евровидение - это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением!» - подчеркнула победительница Евровидения-2016.

Помимо этого, Джамала обратила внимание на то, что в этом году уникальную возможность продемонстрировать свое творчество всему миру получили Onuka и Monatik.

«В оценках конкурса меня поражает другое. Говорят о месте, которое занял O.Torvald, при этом не придавая значения тому, что от Украины выступило два дополнительных участника, которые никогда не имели никакого отношения к этому конкурсу! Такого раньше никогда ни в одной стране не происходило. Миллионы зрителей узнали об Onuka и Monatik. Они получили уникальную возможность показать свою музыку всему миру, минуя национальный отбор и месяцы подготовки, только потому что Евровидение проводилось в Украине. Сцену Евровидения нужно заслужить, победить в отборе, пройти все эти этапы и только после этого выступить, потому что обычно кроме конкурсантов на Евровидении выступают только большие мировые звезды уровня Джастина Тимберлейка. В этом году наша страна получила возможность представить целых пять артистов! Это огромная победа украинской музыки!» - добавила Джамала.

Напомню, что Константин Меладзе комментируя «провальное выступление» украинцев O.Torvald на Евровидении-2017 сказал, что в этом виновато только жюри, которое не смогло договориться относительно единого кандидата.

На слова продюсера также отреагировал еще один член жюри нацотбора Андрей Данилко. Он сказал, что не стал бы драматизировать ситуацию, поскольку «и номер O. Torvald - не провал, и жюри ни в чем не виновато».



