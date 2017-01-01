Джамала впервые рассказала о подготовке к свадьбе

Джамала мне призналась, что свадьба будет в Киеве, а вот количество гостей она пока держит в секрете.

«Конечно, идеальное место для свадьбы – это Крым (певица оттуда родом, там живут ее родители. – Прим. ред.), но вы сами понимаете, что сейчас это невозможно, – говорит Джамала. – А еще я очень хочу поехать в свадебное путешествие, но из-за плотного концертного графика оно будет маленьким. Скорее всего, поедем в европейскую страну. Чтобы лететь куда-то греться на солнышке, нужно больше времени».