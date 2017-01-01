Джамала впервые рассказала о подготовке к свадьбе

За кулисами программы студии «Квартал 95» Джамала, принимавшая участие в съемках, неожиданно разоткровенничалась по поводу своей предстоящей свадьбы с Бекиром Сулеймановым. Певица и тренер «Голосу країни» пообещала, что торжество состоится в самое ближайшее время, приготовления уже идут полным ходом.
Джамала мне призналась, что свадьба будет в Киеве, а вот количество гостей она пока держит в секрете.
«Конечно, идеальное место для свадьбы – это Крым (певица оттуда родом, там живут ее родители. – Прим. ред.), но вы сами понимаете, что сейчас это невозможно, – говорит Джамала. – А еще я очень хочу поехать в свадебное путешествие, но из-за плотного концертного графика оно будет маленьким. Скорее всего, поедем в европейскую страну. Чтобы лететь куда-то греться на солнышке, нужно больше времени».
Кстати, Международный женский день Джамала отмечала в компании своей мамы и будущей свекрови.
«Отметили очень круто! – призналась певица. – Я отвезла свою маму и маму жениха в спа-салон, устроила им «мамулькин день». Сама мазала их масками, мы переходили из одной аромакомнаты в другую, также они купались в бассейне. Ну а сама я получила в подарок очень красивое украшение с сердечком».
Что ж, желаем тебе счастья, Джа! Ждем свадьбы!