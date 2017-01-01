ТЕЛЕКРИТИКА

Джамала впервые рассказала о подготовке к свадьбе

Певица шьет на заказ два платья, а в свадебное путешествие поедет в Европу

Дуся

За кулисами программы студии «Квартал 95» Джамала, принимавшая участие в съемках, неожиданно разоткровенничалась по поводу своей предстоящей свадьбы с Бекиром Сулеймановым. Певица и тренер «Голосу країни» пообещала, что торжество состоится в самое ближайшее время, приготовления уже идут полным ходом.

«Свадьба в этом году и очень скоро, – счастливо улыбалась 33-летняя Джамала. –А вот после Евровидения (пройдет в мае. – Прим. ред.) или до – не скажу.  Я даже уже платье себе выбрала, причем не одно. Первое шьет украинский дизайнер, а второе (с крымскотатарскими национальными элементами) – украинско-грузинский. Кольца будут украинского производителя, но мы не делали их на заказ. А саму свадьбу планируем сделать в крымскотатарском и украинском стилях».

На сцене певицу троллил «кварталец» Евгений Кошевой, а за кулисами Джамала разокровенничалась и рассказала о свадьбе

Фото: Максим Лисовой

Джамала мне призналась, что свадьба будет в Киеве, а вот количество гостей она пока держит в секрете.

«Конечно, идеальное место для свадьбы – это Крым (певица оттуда родом, там живут ее родители. – Прим. ред.), но вы сами понимаете, что сейчас это невозможно, – говорит Джамала. – А еще я очень хочу поехать в свадебное путешествие, но из-за плотного концертного графика оно будет маленьким. Скорее всего, поедем в европейскую страну. Чтобы лететь куда-то греться на солнышке, нужно больше времени».

Кстати, Международный женский день Джамала отмечала в компании своей мамы и будущей свекрови.

«Отметили очень круто! – призналась певица. – Я отвезла свою маму и маму жениха в спа-салон, устроила им «мамулькин день». Сама мазала их масками, мы переходили из одной аромакомнаты в другую, также они купались в бассейне. Ну а сама я получила в подарок очень красивое украшение с сердечком».

Что ж, желаем тебе счастья, Джа! Ждем свадьбы!



Статьи по теме

Теги