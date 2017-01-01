Джамала впервые рассказала о подготовке к свадьбе

За кулисами программы студия «Квартал-95» Джамала, принимавшая участие в съемках, неожиданно разоткровенничалась по поводу своей предстоящей свадьбы с Бекиром Сулеймановым. Певица пообещала, что она будет в самое ближайшее время, приготовления уже идут полным ходом.
Джамала мне призналась, что свадьба будет в Киеве, а вот количество гостей она пока держит в секрете.
- Конечно, идеальное место для свадьбы – это Крым (Певица оттуда родом, там живут ее родители, - Прим.ред.), но, вы сами понимаете, сейчас это невозможно, - делится со мной Джамала. – А еще я очень хочу поехать в свадебное путешествие, но из-за плотного концертного графика оно будет маленьким. Скорее всего, поедем в европейскую страну. Чтобы лететь куда-то греться на солнышке, нужно больше времени.
Кстати, недавнее 8 марта Джамала отмечала в компании своей мамы и будущей свекрови.
- Отметили очень круто! Я отвезла свою маму и маму жениха в спа-салон. Устроила им «мамулькин день». Сама мазала их масками, мы переходили из одной арома-комнаты в другую, также они купались в бассейне. Ну а сама я получила в подарок очень красивое украшение с сердечком.
Что ж, желаем тебе счастья, Джа! Ждем свадьбы!