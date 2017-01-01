Джамала впервые рассказала о подготовке к свадьбе

Джамала мне призналась, что свадьба будет в Киеве, а вот количество гостей она пока держит в секрете.

- Конечно, идеальное место для свадьбы – это Крым (Певица оттуда родом, там живут ее родители, - Прим.ред.), но, вы сами понимаете, сейчас это невозможно, - делится со мной Джамала. – А еще я очень хочу поехать в свадебное путешествие, но из-за плотного концертного графика оно будет маленьким. Скорее всего, поедем в европейскую страну. Чтобы лететь куда-то греться на солнышке, нужно больше времени.