Джамала возмутила поклонников своим поступком на «Голосі країни 7»

Инцидент произошел во время выступления участницы Салтанат Ашировой, которая исполнила песню Alicia Keys «Fallin». К конкурсантке развернулись сразу двое тренеров – Джамала и Потап. Реакция Джамалы удивила как зрителей, так и самих судей.

«Что же вы сделали с нами? – заявила певица. – Почему вы так долго мучили и не разворачивали нас? Вы сделали все, чтобы мы не повернулись. Я хочу у вас спросить: "Почему вы не исполнили очень важный момент в этой песне, которого все ждали?"».

После этих слов Джамала продемонстрировала, чего же все-таки ожидала от участницы шоу, а потом потребовала у нее повторить. Но и это ее не удовлетворило. «Я сливаюсь», – сказала победительница Евровидения и отказалась от Салтанат, тем самым нарушив правила шоу.

Но такое поведение звездного судьи не заставило долго ждать реакции общественности, и в комментариях под видео посыпались гневные отзывы зрителей. Если вкратце, то Джамалу обвинили в высокомерии, отсутствии воспитания и уважения, нарушении правил и неадекватности.