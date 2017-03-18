Джамала восхитила поклонников глубоким декольте

И снова пару слов о церемонии вручения премии «Viva! Самые красивые 2016». Я уже успела вам рассказать о победителях и красной дорожке, но о Джамале хочу сказать отдельно. Ведь певица не просто надела красивый наряд, а с глубоким декольте, которое уже взволновало соцсети.
«Вау, горячая»; «Красотка»; «Секс»; «Невероятная», – написали в комментариях подписчики звезды.
Напомню, тренер «Голосу країни 7» победила в номинации «Гордость страны». Свою награду певица посвятила жениху – Бекиру Сулейманову.
«Всем нам хочу пожелать любви, потому что когда ты любишь, ты – самый красивый, – произнесла Джамала со сцены. – Я посвящаю эту награду своему любимому».
Заглавное фото: viva.ua