Джамала со своими подопечными из «Голосу країни» споет в гранд-финале Евровидения-2017

Певица и тренер проекта «Голос країни 7» Джамала на Евровидении выступит дважды – в первом полуфинале 9 мая и гранд-финале 13 мая, передает TSN.UA.

Во время первого полуфинала Джамала исполнит композицию «Заманили» и представит симфоническую версию песни «1944», а во время гранд-финала состоится мировая премьера ее нового сингла I Believe in U.

Для исполнения композиции певица планирует привлечь участников своей команды из проекта «Голос країни 7» Анну Куксу, Наиле Ибраимову и Кеми Оке.

Думаю, это будет грандиозно!