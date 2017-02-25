Джамала рассказала, на сколько поправилась после Евровидения

На одном из светских мероприятий мои коллеги, журналисты из TSN.UA, поинтересовались у Джамалы, в чем секрет ее стройности. И каково же было их удивление, когда певица рассказала, что может есть все, что хочет, а спортом не занимается из-за дефицита времени. Кроме того, она призналась, что набрала лишний вес, хотя это и незаметно.

«Я поправилась на три, может, даже на четыре килограмма после Евровидения, – откровенничает певица. – Я ем все, ни в чем себе не отказываю, иногда после шести-семи вечера и даже после десяти часов. Уже себе говорю: "Может, надо наконец перестать так есть?"».