Джамала рассказала, на сколько поправилась после Евровидения

На одном из светских мероприятий мои коллеги, журналисты из TSN.UA, поинтересовались у Джамалы, в чем секрет ее стройности. И каково же было их удивление, когда певица рассказала, что может есть все, что хочет, а спортом не занимается из-за дефицита времени. Кроме того, она призналась, что набрала лишний вес, хотя это и незаметно.
«Я поправилась на три, может, даже на четыре килограмма после Евровидения, – откровенничает певица. – Я ем все, ни в чем себе не отказываю, иногда после шести-семи вечера и даже после десяти часов. Уже себе говорю: "Может, надо наконец перестать так есть?"».
Джамала старается пить много воды, но это у нее не всегда получается. Певица позитивно относится к спорту и хотела бы им заниматься, однако ей не позволяет это делать плотный рабочий график: постоянные съемки, записи в студии и концерты.
«У тебя есть время в 8-9 утра, и ты думаешь, может, поехать в спортзал или поспать до 10:00, когда начинается интервью, – рассказывает Джамала. – Плюс после спортзала нужно переодеться, привести себя в порядок. На тренировку необходимо отвести часа четыре. Я очень хочу заниматься спортом, но сейчас у меня нет на это времени».
В чем секрет красивой фигуры, непонятно, ну и ладно!