Джамала прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг канала «1+1»

Победительница Евровидения-2016 и тренер вокального шоу «Голос країни» Джамала не осталась равнодушной и высказалась по поводу ситуации, сложившейся с каналом «1+1». Напомню, телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания до сих пор ее не продлил.

В комментарии сайту ТСН.uа Джамала выразила надежду, что «это недоразумение разрешится».

«С каналом «1+1» у нас по-настоящему дружеские отношения, – говорит певица. – В его эфире я презентовала свои новые песни и клипы, мы вместе участвовали в благотворительных акциях, а уже скоро будем выбирать «Голос країни»... Я верю, что это недоразумение разрешится и мы встретимся на канале «1+1»!».