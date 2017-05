На финале шоу певица представила на суд зрителей I Believe in You

Победительница прошлого Евровидения Джамала презентовала в прямом эфире конкурса новую лирическую песню. При этом, думаю, многие согласятся, что это выступление было одним из самых горячих на шоу. Зал буквально стоял на ушах. Комментатор объяснялась в любви к Джа. Выглядела певица как обычно стильно: в чуть приталенном платье лилового цвета оригинального кроя и блестящей накидке. А пела как! Онлайн-трансляция шоу - на нашем сайте.