Джамала посвятила своему жениху романтическую песню

К слову, Бекир вместе с мамой Джамалы находились в зрительном зале, а после окончания номера жених вышел на сцену, подарил певице букет и нежно поцеловал.

Певица исполнила авторскую романтическую композицию «Любить». Артистка призналась, что впервые спеть песню хотела на собственной свадьбе, но решила перенести премьеру на сцену «Голосу країни».

Напомню, во время прямого эфира на телеканале «1+1» определились финалисты проекта «Голос країни 7». Ими стали Вера Кекелия из команды Сергея Бабкина, Ингрет Костенко из команды Потапа, Анна Кукса из команды Джамалы и Александр Клименко из команды Тины Кароль. Именно этих участников выбрали телезрители путем телефонного и SMS-голосования.