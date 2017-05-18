Джамала почтила память жертв депортации крымских татар

Певица Джамала на своей страничке в Instagram опубликовала фото, где запечатлена вместе с самыми близкими людьми.

Как известно, на написание песни «1944», с которой Джамала победила на Евровидении-2016, артистку вдохновил рассказ ее прабабушки Назыл-хан. Во время насильственной депортации ее прабабушка потеряла одну из своих дочерей.