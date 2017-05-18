ТЕЛЕКРИТИКА

Джамала почтила память жертв депортации крымских татар

Певица показала прабабушку, которой посвятила песню «1944»

Дуся

Певица Джамала на своей страничке в Instagram опубликовала фото, где запечатлена вместе с самыми близкими людьми.

Как известно, на написание песни «1944», с которой Джамала победила на Евровидении-2016, артистку вдохновил рассказ ее прабабушки Назыл-хан. Во время насильственной депортации ее прабабушка потеряла одну из своих дочерей.

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«Две женщины рода Джемалятдиновых (фамилия происходит от имени моего прадеда Джемалятдина) очень смелые и сильные. Прабабушка Назыл-хан, бабушка Эдие... Невероятные женщины, которые видели смерть, голод, теряли близких, много работали, вырастили и достойно воспитали детей. Помню о вашей боли. Люблю вас вечно! Вечная память моему дедушке и всем погибшим! Помним о трагедии 18 мая 1944 года», - написала Джамала.

Муж певицы Бекир Сулейманов в своем Instagram также почтил память жертв депортации крымских татар. 

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