Джамала почтила память жертв депортации крымских татар

Певица Джамала на своей страничке в Instagram опубликовала фото, где запечатлена вместе с самыми близкими людьми.
Как известно, на написание песни «1944», с которой Джамала победила на Евровидении-2016, артистку вдохновил рассказ ее прабабушки Назыл-хан. Во время насильственной депортации ее прабабушка потеряла одну из своих дочерей.
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«Две женщины рода Джемалятдиновых (фамилия происходит от имени моего прадеда Джемалятдина) очень смелые и сильные. Прабабушка Назыл-хан, бабушка Эдие... Невероятные женщины, которые видели смерть, голод, теряли близких, много работали, вырастили и достойно воспитали детей. Помню о вашей боли. Люблю вас вечно! Вечная память моему дедушке и всем погибшим! Помним о трагедии 18 мая 1944 года», - написала Джамала.
Муж певицы Бекир Сулейманов в своем Instagram также почтил память жертв депортации крымских татар.