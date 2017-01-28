Джамала опубликовала милое фото с сестрой

Певица и тренер вокального шоу «Голос країни» Джамала продолжает знакомить поклонников со своей семьей. Совсем недавно она опубликовала фото с мамой, которая приезжала к ней на съемки шоу, а сегодня певица показала свою старшую сестру Эвелину.
«Моя любимая, моя единственная, родная прилетела и улетела как птичка, приезжай чаще. Люблю», – отметила она в подписи.
Певица также показала и свою племянницу, с которой они гуляли по городу.
«Самая сладкая племяшка», – написала Джамала.
Фото: facebook.com/jamalaofficial