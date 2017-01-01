ТЕЛЕКРИТИКА

Джамала, Monatik и «Грибы»: YUNA-2017 назвала своих победителей

Дуся

Вчера, 21 февраля, в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась ежегодная украинская премия YUNA-2017. Конечно же, и я там была и уже готова с вами рассказать, кто в каких номинациях победил. Многие из них уже не впервые получают статуэтки, а некоторые просто разорвали шаблон, что не может не радовать!

Полный список победителей музыкальной премии YUNA-2017:

Лучший соло-артист: Джамала.

Лучшая поп-группа: «Время и Стекло».

Группа «Время и Стекло»

Фото тут и далее: Максим Лисовой

Лучшая рок-группа: The Hardkiss.

Юлия Санина (The Hardkiss)

Лучшая песня: «1944» Джамала.

Лучший альбом: «Monatik Звучит» Monatik.

Monatik

Лучший видеоклип: «Кружит» Monatik.

Лучший дуэт: «Заманили» Джамала и «ДахаБраха».

Открытие года: «Грибы». 

Лучшее концертное шоу: концерты The Hardkiss #thehardkissfive к пятилетию группы.

Лучший менеджмент артиста: MOZGI.

MOZGI

За особые достижения: «Танок на Майдані Конго»  (ТНМК).

Новое дыхание: Cepasa.

Павел Левченко (Cepasa)

Поздравляем!


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