Джамала, Monatik и «Грибы»: YUNA-2017 назвала своих победителей

Вчера, 21 февраля, в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась ежегодная украинская премия YUNA-2017. Конечно же, и я там была и уже готова с вами рассказать, кто в каких номинациях победил. Многие из них уже не впервые получают статуэтки, а некоторые просто разорвали шаблон, что не может не радовать!
Полный список победителей музыкальной премии YUNA-2017:
Лучший соло-артист: Джамала.
Лучшая поп-группа: «Время и Стекло».
Лучшая песня: «1944» – Джамала.
Лучший альбом: «Monatik Звучит» – Monatik.
Лучший видеоклип: «Кружит» – Monatik.
Лучший дуэт: «Заманили» – Джамала и «ДахаБраха».
Открытие года: «Грибы».
Лучшее концертное шоу: концерты The Hardkiss #thehardkissfive к пятилетию группы.
Лучший менеджмент артиста: MOZGI.
За особые достижения: «Танок на Майдані Конго» (ТНМК).
Новое дыхание: Cepasa.