Джамала, Monatik и «Грибы»: YUNA-2017 назвала своих победителей

Вчера, 21 февраля, в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась ежегодная украинская премия YUNA-2017. Конечно же, и я там была и уже готова с вами рассказать, кто в каких номинациях победил. Многие из них уже не впервые получают статуэтки, а некоторые просто разорвали шаблон, что не может не радовать!

Полный список победителей музыкальной премии YUNA-2017:

Лучший соло-артист: Джамала.

Лучшая поп-группа: «Время и Стекло».