Джамала и Бекир снялись в трогательной фотосессии во время медового месяца

В конце апреля супруги Джамала и Бекир поехали в романтическое путешествие в Италию . И как оказалось не сами, а с фотографом, чтобы запечатлеть свой медовый месяц в трогательной фотосессии на страницах Elle.ua .

«Нет идеальных, — вспоминает Джамала о свадебном платье. — Я бы советовала невестам не смотреть на тренды и выбирать платье для себя, а не для публики. Если в моде мини и прямой крой, еще не значит, что вам это идет. Я смотрела журналы, но это были не мои фасоны, ткани, фактуры... Поняла, что хочу сама придумать свое платье. Нашла референсы, описала идею и отправила все Бичоле (Тетрадзе, дизайнер), а он долго искал нужное кружево по всему свету, высылал мне кусочки...».