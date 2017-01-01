Джамала и Бекир снялись в трогательной фотосессии во время медового месяца

Этот год Джамала запомнит навсегда! Певица стала победительницей Евровидения-2016, была тренером главного вокального шоу страны «Голос країни» и самое главное – вышла замуж.
В конце апреля супруги Джамала и Бекир поехали в романтическое путешествие в Италию. И как оказалось не сами, а с фотографом, чтобы запечатлеть свой медовый месяц в трогательной фотосессии на страницах Elle.ua.
«Нет идеальных, — вспоминает Джамала о свадебном платье. — Я бы советовала невестам не смотреть на тренды и выбирать платье для себя, а не для публики. Если в моде мини и прямой крой, еще не значит, что вам это идет. Я смотрела журналы, но это были не мои фасоны, ткани, фактуры... Поняла, что хочу сама придумать свое платье. Нашла референсы, описала идею и отправила все Бичоле (Тетрадзе, дизайнер), а он долго искал нужное кружево по всему свету, высылал мне кусочки...».
Так что, девочки, не видитесь на моду!
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