Джамала – посудомойщица, а Потап – строитель: тренеры «Голосу країни-7» рассказали о своих первых профессиях

То, что тренеры вокального шоу «Голос країни» личности неординарные, думаю, лишний раз говорить не стоит. Но вот узнав о первых профессиях Потапа, Джамалы и Сергея Бабкина я, правда, была удивлена.

Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль Фото: тут и далее пресс-служба телеканала «1+1»

«Я мыла посуду. У нас было маленькое кафе возле моря на три столика. Папа жарил шашлыки, мама делала плов, манты. В таком ресторане я зарабатывала себе на учебу в консерватории», - призналась Джамала.

«В детстве мы с друзьями мыли стекла машин, пока они стояли на светофорах. Мне было 13 лет», - вспомнил Сергей Бабкин.



