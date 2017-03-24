Как только мы вышли из аэропорта Ямайки , нас обдуло не морским бризом, а марихуановым. Такое ощущение , будто там Ее распрыскивают повсюду. Все изделия из чудо-растения легальны: печеньки , кексы, конфеты. На фото стою рядом с королем конопляных брауни. Он счастливый человек, играет на гитаре, не моется месяцами, слушает регги , у него нет зубов. Он позвал меня замуж. Сказал, если нужен хороший мужик , оставайся, я сделаю тебя королевой брауни. Мне пришлось ему отказать, так как он для меня слишком красивый, да и я уже замужем за бананом» — поделилась историей с подписчиками Регина.

«Когда твой новый парень растаман , не стоит рассказывать об этом родителям .