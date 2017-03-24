Выходные были то, что надо! Погода— класс, настроение— супер. Мы с Мусей балдели. Но и следить за нашими звездами не забывали. Начнем с тех, кто провел выходные за пределами Украины.
Где-то там, на другом континенте, Анна Седокова была наедине с природой и набиралась сил перед родами.
Даша Астафьева в воскресенье неожиданно проснулась в Барселоне. Мне бы такие приятные неожиданности!
«Друзья. Внезапно, проснулась в Барселоне.
Жду ваших рекомендаций !!!! На все про все: Любимый, и пять дней»— написала Даша в своем посте.
Регина Тодоренко вообще редко бывает в Украине. Сами понимаете, издержки профессии. На этих выходных, телеведущая побывала на Ямайке. Уверена, это был самый туманный и веселый уик-энд Регины.
«Когда твой новый парень растаман , не стоит рассказывать об этом родителям .
Как только мы вышли из аэропорта Ямайки , нас обдуло не морским бризом, а марихуановым. Такое ощущение , будто там Ее распрыскивают повсюду. Все изделия из чудо-растения легальны: печеньки , кексы, конфеты. На фото стою рядом с королем конопляных брауни. Он счастливый человек, играет на гитаре, не моется месяцами, слушает регги , у него нет зубов. Он позвал меня замуж. Сказал, если нужен хороший мужик , оставайся, я сделаю тебя королевой брауни. Мне пришлось ему отказать, так как он для меня слишком красивый, да и я уже замужем за бананом» — поделилась историей с подписчиками Регина.
Вера Брежнева взяла отпуск и со всей семьей укатила в Дубаи.
Алексей Потапенко то ли пролетал мимо, то ли гулял на выходных по Франкфурту.
Андрей Бедняков наверняка провел уик-энд романтично, ну или точно весело. Париж, ведь!
Капитан Николай Тищенко на выходных рассекал американские волны.
Соломия Витвицкая часть выходного провела в Хорватии. Телеведущая ездила поддержать нашу сборную в игре с хорватами.
Дмитрий Комаров тоже летал болеть за нашу сборную. И видимо, возвращался оттуда вместе с Андреем Шевченко на борту. Думаю, им наверняка было что обсудить.
Вячеслав Узелков на выходных испытал на себе все прелести железнодорожного транспорта.
Анатолий Анатолич тоже был на уик-энде в не менее интересном месте.
Александр Скичко на выходных набирал калории. Я тоже поесть люблю!
И Вика из «Неангелов» устроила себе на выходных праздник живота.
Кто куражился на уик-энд - так это Монро. Травести-дива была не посетительницей, а в первую очередь участницей: продавала свои книги, варенье личного производства, украшения и всякие милые безделушки.
Гайтана работает не только в будние!
Фронт-мен группы «СКАЙ» Олег Собчук на выходных ловил скорость.
Фитнес-тренер Анита Луценко решила плотно заняться своим внешним видом. Так чтобы не только идеальным телом удивлять, но и сверкать и блистать издалека.
«Впервые в жизни. Не больно, никакой чувствительности и светленько теперь.
P.S. Не полезно точно, но не вреднее чем пить кофе, кстати теперь 3 дня нельзя»
Джамала в своем плотном графике на выходных действительно нашла время для отдыха и сделала маникюр. Пару часов не пришлось скучать, ведь Джа была в компании Нади Дорофеевой и Вовы Дантеса.
«Когда ногти в такой веселой компании-тогда норм:) » - написала Джамала.
Маша Ефросинина показала как поддерживают ее родные во время съемок нового развлекательного шоу на СТБ «Сюрприз, сюрприз».
Надя Дорофеева, завидую белой завистью! Какой чудный выходной: штиль, пустота и бокальчик шампанского. Красота!
За вашу чудесную рабочую неделю, друзья!