Две звезды: самые крепкие пары отечественного шоу-бизнеса

Звездные браки недолговечны. Однако есть и исключения. Мы решили вспомнить о семейных парах украинского шоу-бизнеса, в которых оба являются звездами, и которые успешно прошли испытание временем.

Считается – и не безосновательно – что звезды прихотливы и переменчивы. Причем, это их свойство распространяется и на личную жизнь. Творческий поиск, неспокойный характер, взрывной темперамент – все это не способствует выстраиванию крепких отношений. Поэтому мы восхищаемся теми звездными парами, которым удалось преодолеть трудности и сохранить крепкую счастливую семью.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Вместе: 25 лет Рецепт счастья: «не расслабляться и делать сюрпризы»

Во главе нашего списка – одна из самых долговечных звездных пар. Судьба свела их в тот момент, когда оба были несвободными. Спустя несколько лет после первой встречи они играли возлюбленных в спектакле «Кандид». Вот тогда и поняли: страсть разгорается по-настоящему. К тому времени Виталий уже был разведен и готов завоевывать свою любовь. Как мы теперь знаем, это ему это удалось. Они утверждают, что трогательные романтические отношения сохранились у них по сей день. Виталий ухаживает за супругой и дарит подарки, а Ольга не перестает быть самой привлекательной для своего мужа. У крепкой актерской семьи подрастает дочь Анна.

Сергей Большой и Алена Винницкая

Вместе более 20 лет Рецепт счастья: «терпимость и умение прощать»

Тандем Сергея Большого и Алены Винницкой объединяют общие интересы – им есть о чем поговорить и помолчать. За 20 лет совместной жизни время пара пережила многое: взлеты и падения, кризисы и даже попытку развода. Однако семью сохранить удалось. Популярная исполнительница познакомилась с продюсером Сергеем Алексеевым (Большим) на одной из репетиций. Будущий супруг Алены был солистом и клавишником группы Cool Before. В 2013 году появились слухи о разводе, которые исполнительница впоследствии назвала розыгрышем.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Вместе 17 лет Рецепт счастья: «развод не приговор»

По признанию знаменитостей, они не могут быть порознь. Певица и телеведущая Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин узаконили отношения во второй раз в 2016-м году. Пара познакомилась еще в далеком 1998-м году, а спустя пару лет произошла помолвка. Однако свадьба состоялась лишь в 2007-м, и на тот момент Юрий и Ольга уже были родителями. В 2009-м они со скандалом развелись, причиной чему, по словам Ольги, стали измены мужа. Однако уже через два года отношения возобновились и увенчались второй свадьбой в аутентичном украинском стиле. Супруги воспитывают двоих дочерей, Полину и Серафиму.

Вал (Валерий) Бебко и Юлия Санина

Вместе 7 лет Рецепт счастья: «искренность, родство душ и общие цели»

Участники одной из самых эпатажных групп украинского шоу-бизнеса «The Hardkiss» Вал Бебко и Юлия Санина женаты уже семь лет и воспитывают сына, которому вскоре исполнится полтора года. История их отношений началась с интервью, которое студентка филологии Юля взяла у продюсера популярного эфира на канале MTV Валерия. По признанию супругов, это была любовь с первого взгляда. Они начали встречаться и вскоре записали пробный клип и несколько песен – так образовался дуэт «Val&Sania». Долгое время пара скрывала отношения. Юлия и Вал признались, что зарегистрировали брак лишь для того, чтобы обвенчаться.

Тарас Тополя и Alyosha

Вместе 7 лет Рецепт счастья: «марш Мендельсона и регулярное посещение роддома»

Известная украинская певица и солист украинской группы «Антитіла» являются счастливыми родителями двоих сыновей. Их семья была создана летом 2013 года. Но познакомились они еще в 2009-м году в одном из продюсерских центров, а через год Тарас пригласил певицу выступить на концерте в Карпатах. Alyosha первая призналась в своих чувствах, и ее возлюбленный ответил взаимностью. После брака и рождения детей их любовь, по словам супругов, стала глубже, нежнее и доверительнее.