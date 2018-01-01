Две жизни загадочного «Джонатана Форта»

На прошлой неделе в Киеве закончились съемки пилотной серии первого международного сериала под названием «Джонатан Форт». Сюжет сериала вращается вокруг бывшего боксера, который решается на новую опасную работу в норвежском посольстве в Киеве. Что это за работа – авторы сериала пока не разглашают. Но, предполагаю, что речь пойдет о работе с полицией и законом.

Примечательно, что на роль Джонатана Форта был утвержден норвежский актер Джон Карью, в прошлом – известный футболист, игравший за сборную Норвегии, а также за клубы «Валенсия» и «Олимпик Лион».