Две жизни загадочного «Джонатана Форта»

На прошлой неделе в СМИ появилась новость о том, что 1+1 media совместно с американскими и норвежскими коллегами по цеху готовят совместный сериал под названием «Джонатан Форт». Подробностей проекта было немного. Поэтому мне пришлось собирать информацию по крупицам, узнавая, кто такой Джонатан Форт и какова роль Украины в проекте.
На прошлой неделе в Киеве закончились съемки пилотной серии первого международного сериала под названием «Джонатан Форт». Сюжет сериала вращается вокруг бывшего боксера, который решается на новую опасную работу в норвежском посольстве в Киеве. Что это за работа – авторы сериала пока не разглашают. Но, предполагаю, что речь пойдет о работе с полицией и законом.
Примечательно, что на роль Джонатана Форта был утвержден норвежский актер Джон Карью, в прошлом – известный футболист, игравший за сборную Норвегии, а также за клубы «Валенсия» и «Олимпик Лион».
История загадочного Форта начинается для зрителей с того, что спортсмен переезжает в Киев.
«Это человек, живущий в тени. Но, несмотря на это, мне кажется, у него интересная жизнь, и у зрителей будет возможность в этом убедиться. В фильме будет множество сложных ситуаций, с которыми мой герой должен справиться», – поделился своими ощущениями от героя Джон Карью.
Как обещаетавтор идеи и режиссер сериала Варон Боникос, Киев будет играть не последнюю роль в развитии сюжета.
«Эта работа будет в стиле нового нуара. С переездом в Киев Джонатан начнет раскрываться перед зрителем, все больше проявляя свой характер и приоткрывая мотивы своих действий. Собственно, так же будет и с остальными героями. Поэтому для меня важно было сохранить интригу и не дать зрителю с первой минуты понять, кто хороший, а кто плохой в нашем сериале. Все постоянно будет быстро меняться», – интригует Варон Боникос.
Как Киев будет изображен в сериале? На этот вопрос режиссер ответил, что очень даже красиво, при этом загадочно улыбнулся.
«Вы даже не понимаете, в каком визуально насыщенном пространстве живете! Сочетание старого и нового, много цветов на улицах. Это настоящий визуальный клондайк», – уточнил Боникос.
Мысль режиссера дополнил главный сценарист сериала Джереми Чилник, к слову, номинант на премию «Эмми». По его словам, главная особенность Киева в его антураже. «Места, где старинные церкви соседствуют с современными постройками, отличный фон для развития истории и неожиданных поворотов сюжета», – добавил Чилник.
Почему для украинского ТВ-рынка важны такие проекты? На этом вопросе авторы проекта сошлись во мнении, что, несмотря на видимый бум кинопроизводства в Украине, большая часть международных проектов – это съемки рекламы для западных продакшен-компаний, что, безусловно, говорит о достаточном уровне нашего кинорынка. Но, к сожалению, основная часть этих проектов требует только технической поддержки и никак не способствует популяризации киноиндустрии Украины в европейском контексте. Для последнего важен прецедент масштабного творческого сотрудничества в работе, к примеру, над одним проектом.
«Наши европейские коллеги действительно любят и понимают Украину. Как только мы услышали идею и общую концепцию сериала «Джонатан Форт», мы моментально подхватили ее. Особенно, после новости об участии Джона Карью. Я, кстати, давний фанат футбола и Джона в том числе. А если серьезно, то актерская карьера Джона так же впечатляет, как и его спортивные достижения. Так что все обстоятельства идеально совпали. Я очень рад, что наши американские и европейские коллеги получают удовольствие от съемок в Киеве, и уверен, что так будет и дальше. Тем более, учитывая, что мы получили всестороннюю поддержку мэра Киева Виталия Кличко, с которым тоже встречалась съемочная группа, а также помощь в организации и проведения съемок со стороны посла Королевства Норвегии г-на Улье Терье», – поделился своими впечатлениями от съемочного процесса генеральный директор 1+1 media и генеральный продюсер сериала Александр Ткаченко.
Напомню, сериал «Джонатан Форт» реализуется при непосредственном участии 1+1 Production, который выступил главным украинским партнером норвежской кинокомпании Evil Doghouse Production, снимающей сериал.
Пока это все, что мне удалось узнать о «Джонатане Форте». Обещаю в дальнейшем пристально следить за проектом и держать вас в курсе всех новостей.