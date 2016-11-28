Дуся Катасонова подписала петицию о введении в эксплуатацию Театра на Подоле

Друзья, решила не молчать и сообщить, что я, Дуся Катасонова, решила поддержать Театр на Подоле и подписала петицию о введении нового помещения в эксплуатацию. Потому что считаю, что чье-либо чувство вкуса не может перекрыть кислород живому театральному организму и лишить труппу помещения, которое было таким долгожданным. Вот скажите мне, дорогие мои протестовальщики и ценители городской архитектуры, а вы в театр хотя бы раз ходили? Не говоря уже о конкретном творческом коллективе…

Я вот уже собралась открывать сезон вместе с Театром на Подоле. И да, мне нравится это здание!

Целую,

Ваша Дуся.

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