Дурнева тулят грибы, а Петрову мерещится Бродский: как медийщики провели уик-энд

«Города, как и люди, бывают тебе близкие, комфортные, приятные, а бывают такие, знакомство и общение с которыми хочется поскорее прекратить, – делится своими впечатлениями о поездке Гульнара. – Вильнюс для меня относится к первым: здесь легко дышится, памятники архитектуры, исторические объекты, современные постройки, богатая природа, люди в этом ландшафте – как-то все очень гармонично, разумно и радует глаз и душу».

Исторические связи между крымскими татарами и Литвой существуют со времен князя Витаутаса и хана Хаджи I Герая, Литва и сегодня придает большое значение изучению крымскотатарской культуры и поддержке прав коренного народа Крыма.

Алексей Дурнев доложил о своем пребывании в Амстердаме: «Селедка вкусная, велосипеды ездят, грибы тулят». Также он похвастался местным хипстерским велосипедом, на котором катался целый день.