ТЕЛЕКРИТИКА

Дурнева тулят грибы, а Петрову мерещится Бродский: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Друзья, сегодня понедельник, а это значит, что пора вам рассказать, как и где украинские медийщики провели выходные.


Историк, ведущая авторской программы Tarih sedası телекомпании ATR Гульнара Бекирова посетила Литву, проехавшись из Каунаса в Вильнюс.

Гульнара Бекирова у памятника великому князю литовскому Гедиминасу в Вильнюсе

Фото: facebook.com

«Города, как и люди, бывают тебе близкие, комфортные, приятные, а бывают такие, знакомство и общение с которыми хочется поскорее прекратить, – делится своими впечатлениями о поездке Гульнара. – Вильнюс для меня относится к первым: здесь легко дышится, памятники архитектуры, исторические объекты, современные постройки, богатая природа, люди в этом ландшафте – как-то все очень гармонично, разумно и радует глаз и душу».

Исторические связи между крымскими татарами и Литвой существуют со времен князя Витаутаса и хана Хаджи I Герая, Литва и сегодня придает большое значение изучению крымскотатарской культуры и поддержке прав коренного народа Крыма.

Алексей Дурнев доложил о своем пребывании в Амстердаме: «Селедка вкусная, велосипеды ездят, грибы тулят». Также он похвастался местным хипстерским велосипедом, на котором катался целый день.

Фото: facebook.com

Журналист, главный редактор интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман опубликовала на своей странице в Facebook забавную фотографию с моря.

Фото: facebook.com

«Лет 50 назад курортное фото выглядело бы примерно так», – подписала снимок Алеся.

Телеведущий Вадим Абрамов немного намок, снимая музыкальный фонтан.

Журналист Илья Лукаш настолько хорошо провел выходные, что пришел на работу в «мокрих купальних труханах». Вот это уровень!
Медиаменеджер Владимир Петров встретил в Италии за соседним столом Иосифа Бродского.

Фото: facebook.com

«У меня галлюцинация или через стол от меня присел...?!?!?!?!?» – засомневался в ясности своего сознания Петров.

Телеведущая и светская львица Светлана Вольнова вернулась с Бали. В своем посте Светлана призналась, что самое сильное ощущение она получила от океана. А еще Вольнова на три дня стала сыроедом.

Фото: facebook.com

«На внешности это хорошо сказалось, – написала о своем опыте сыроедения Светлана. – Чувствовала себя наполненной энергией (даже спать не хотелось)». Жаль, что ведущей хватило всего на три дня.

Руководитель департамента промо и PR на «Новом канале» Ольга Балабан отдыхает в Испании. На своей странице в Facebook Ольга опубликовала фотографию на фоне бегемота, которого, правда, еще нужно суметь разглядеть.

Фото: facebook.com

Главный редактор украинского Vogue Ольга Сушко побывала на презентации совместной капсульной коллекции художницы Юлии Беляевой и дизайнера Полины Веллер в Bereznitsky Private Space.

Из медийщиков там также оказались Богдан Нагайло (в прошлом – глава украинской редакции «Радио Свобода») и соведущая программы «16+» в проекте skrypin.ua Наталия Якимович.

Ольга Сушко и Полина Веллер

Фото: jetsetter.ua

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