ТЕЛЕКРИТИКА

Дурнев все испортил в новом тизере будущего шоу

Дуся

Популярный телеведущий-тролль продолжает подогревать интерес к своему новому шоу «Дурнев портит все», которое выйдет осенью.


Судя по последнему тизеру, Алексею Дурневу не дает покоя слава Саши Барона Коэна, который недавно также запустил новый проект.

В новом тизере показано, как телеведущий берет интервью у бывшего председателя Комиссии общественного контроля при президенте Федора Гелича. Уж неизвестно, что там спрашивал у него Дурнев, но получилось довольно забавно.

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После просмотра ролика появляется ощущение, что манипуляция, к которой прибегнул Алексей, очень даже удалась. Это заметили и пользователи сети.

«Годно, очень годно, – пишут они. – С момента «Дурнев+1» нишу троллинга так никто и не заполнил. И вот Алексей снова возвращается».

О новом шоу пока мало что известно, но, судя по всему, это будет продолжение популярного проекта «Дурнев+1». Только в этот раз ребята решили поездить и потроллить людей за пределами нашей страны.

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