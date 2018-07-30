Дурнев все испортил в новом тизере будущего шоу

После просмотра ролика появляется ощущение, что манипуляция, к которой прибегнул Алексей, очень даже удалась. Это заметили и пользователи сети.

«Годно, очень годно, – пишут они. – С момента «Дурнев+1» нишу троллинга так никто и не заполнил. И вот Алексей снова возвращается».

О новом шоу пока мало что известно, но, судя по всему, это будет продолжение популярного проекта «Дурнев+1». Только в этот раз ребята решили поездить и потроллить людей за пределами нашей страны.