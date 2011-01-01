Дурнев теперь не смотрит, а портит: первый выпуск нашумевшего шоу

«Дурнев портит все» является логическим продолжением формата популярного шоу «Дурнев +1» (выходило на телеканале ТЕТ с 2011 по 2014 годы).

В первом выпуске новой программы для YouTube Алексей все так же дурачится в кадре, ставит собеседников в неловкое положение, не стесняется задавать пошлые и провокационные вопросы и ведет себя соответственно сложившемуся 7 лет назад образу, к которому мы все привыкли.

«Мы отправились в глухую белорусскую деревню Обруб, чтобы выяснить как фестивалят настоящие байкеры», – гласит подпись под видео, в котором Дурнев и его оператор выставили в не лучшем свете слет байкеров со всей Беларуси. Что из этого вышло – смотрите прямо сейчас.