Дурнев рассказал, почему Анатолич не сможет достичь популярности Дудя

Украинский «Дудь на минималках» Анатолий Анатолич снова оказался в центре обсуждения. На этот раз свое экспертное мнение высказал продюсер и шоумен Алексей Дурнев.
В одном из последних интервью Алексею Дурневу задали вопрос: «Дудь тебе нравится больше, чем Анатолич?» На это шоумен откровенно ответил:
«Ну конечно! Анатолич просто делает не интернет-проект, а телевизионный. Причем сам по себе он такой человек, который со всеми дружит и, основываясь на этих связях, приглашает людей в свою передачу. Он очень переживает, кабы не испортить эти связи».
«Но на самом деле, если бы Анатолич вел себя как Дудь, то, может, и не получил бы некоторых гостей, – говорит Дурнев. – Он же не задает резких вопросов. Я смотрел несколько первых выпусков, Анатолич накидывает такие вопросы: «Расскажи о себе» или «Чем ты занимаешься?» Вот Дудь не боится не понравиться своему собеседнику, а Анатолич боится. Мне лично приятнее во время разговора поставить человека в некомфортное для него положение. В этом была вся суть успешных интервью "Дурнев +1"».
Фото: Максим Лисовой
По материалам: FranchTV