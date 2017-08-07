Дурнев рассказал, почему Анатолич не сможет достичь популярности Дудя

В одном из последних интервью Алексею Дурневу задали вопрос: «Дудь тебе нравится больше, чем Анатолич?» На это шоумен откровенно ответил:

«Ну конечно! Анатолич просто делает не интернет-проект, а телевизионный. Причем сам по себе он такой человек, который со всеми дружит и, основываясь на этих связях, приглашает людей в свою передачу. Он очень переживает, кабы не испортить эти связи».